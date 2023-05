El futbolista colombiano aún no define su futuro futbolístico.

James Rodríguez le habría dicho que no a un grande de Brasil

James Rodríguez aún no define cuál será su nuevo equipo, aunque serían varios los clubes que estarían tras los pasos del futbolista colombiano, algunos de Europa, otros de Sudamérica y hasta de otras ligas asiáticas también tendrían el interés de contratar al mediocampista, pero ninguno lo ha logrado convencer.

Uno de los clubes que ha hecho oficial su intención de fichar a Rodríguez, fue el Botafogo de Brasil, conjunto que busca a toda consta poder tener en sus filas al talentoso volante de la Selección Colombia, el cual podría llegar a reforzar el actual líder del Brasileirao, pero a pesar del deseo, ha si do el jugador el que no ha querido.

Según contó el periodista de As Brasil, José Tomás Fernández, sería dos los temas principales por los que James rechazó la primera propuesta que hizo el Botafogo, primero porque no le satisfago la oferta económica que le hicieron, ya que el cucuteño estaría pidiendo que se le mejoren los bonos extras que podría ganar.

El segundo tema que inquiera al '10', sería que se encuentra muy bien viviendo en Europa, por lo que el regresar a Sudamérica no sería un tema sencillo si no vale la pena. De momento, desde el histórico club de Brasil no se darían por vencido y estarían planeando realizarle una nueva oferta a James, con la que en esta oportunidad sí logren convencerlo.