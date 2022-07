A Leicy Santos le dijeron que iba a ser imposible convertirse en futbolista profesional, en un país donde el fútbol femenino y nada eran casi lo mismo. También le hicieron creer que coronarse como campeona en su país, en el primer torneo profesional oficial de la historia, iba a ser muy difícil. Que el sueño de representar a su país, ponerse la camiseta y brillar en el exterior, probablemente era más una fantasía que una realidad.

Todavía no sabemos si alguien, siquiera, le sugirió que nunca iba a ser campeona de América con la Selección Colombia, pero de lo que todo el país anfitrión de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 está seguro es que Leicy será uno de los faros para hacer realidad el sueño de coronarse campeona en su país, con su gente, la misma que la vio jugando descalza en Villa Lorica, Córdoba, su lugar de nacimiento, pero también ya la vio ser la mejor jugadora extranjera de la Liga de España.

Con tan solo 12 años y el apoyo de su padre, Elizaith Santos, la pequeña soñadora tuvo que abandonar su pueblo para llegar a Bogotá en busca de materializar todo lo que pasaba por su mente mientras pateaba el balón. Probó suerte en los Estados Unidos jugando en la Liga Universitaria y, luego, en 2016 llegó la primera convocatoria para el equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Río.

Desde ese momento todo ha sido crecimiento: tras los JJ.OO. fichó para el Club Deportivo Generaciones Palmiranas para participar en la Copa Libertadores, torneo en el que hizo tres goles en un partido, pero su equipo sufrió una eliminación prematura. Un año después Independiente Santa Fe se fijó en ella para ser la goleadora del primer gran 'Dream Team' del fútbol profesional femenino colombiano, el cual se coronó campeón en el 2017, en una final que tuvo un récord mundial de asistencia en la rama, para ese entonces.

Además de ser la gran figura del título de Santa Fe, Leicy quedó en la historia porque fue la primera ‘Bota de Oro’ de una Liga Profesional en su país al marcar 11 goles en 16 partidos jugados. Después de 34 partidos, 26 goles y 12 asistencias con la camiseta del equipo de Bogotá, el Atlético de Madrid se fijó en la jugadora y la fichó en el 2019, cumpliendo un sueño más en su carrera. Y le bastó solo un año para que fuera reconocida como la mejor jugadora extranjera de la Liga de España, mérito que nunca había alcanzado una jugadora colombiana en la historia.

"Siento que no he llegado a mi techo y que tengo mucho por dar todavía. Mi cabeza está aquí y quiero ser una líder en el equipo. Quiero siempre dar mi 110 por ciento en la cancha y fuera de ella. Me veo liderando el equipo, siempre tratando de ser una líder positiva. Mi cabeza está acá, pensando en la próxima temporada y en lograr los objetivos que tenga el equipo", fueron las palabras tras recibir el galardón.