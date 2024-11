Read more on X

Nos metieron el gol en la última. Si nuestro arquero es figura era para que ganen ellos, lamentable lo de hoy. 2-1 Nunca me ilusioné con el torneo, lo lamento por el que sí. #Riverplate #LigaProfesional

Read more on X

River Plate, pese al favoritismo, se presentó con algunas bajas sensibles como las de Germán Pezzella, Marcos Acuña y Paulo Díaz. El partido no fue favorable, pasó muchos problemas en ataque y el local lo hizo ver mal en defensa. El grande de Sudamérica terminó perdiendo y ahora Marcelo Gallardo replantea varias cosas para rematar el 2024 de mejor manera.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.