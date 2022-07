La ministra de economía de Argentina, Silvina Batakis, soltó una burla tras ser consultada por el negocio entre el colombiano Miguel Ángel Borja y River Plate, que parece está caído, por una situación burocrática. El acuerdo ya estaba listo, pero el proceso bancario resultó ser el gran problema.

Un suceso que tiene pinta de novela. Ya Junior de Barranquilla había advertido que hasta que no esté el pago en las cuentas del club, no le darán el aval a Miguel Ángel Borja para que viaje, y hasta el momento todo está estancado. El Banco Central de Argentina bloqueó cualquier operación que se haga en dólares.

La situación financiera en Argentina parece que tocó el fútbol y ahora River Plate busca la manera de hacer factible este fichaje, es el arma de ataque que quieren en el club 'Millonario', pero cosas externas a la negociación en el debido proceso tienen frenado todo. Hay rumores de que todo podría caerse.

Ministra de economía suelta la risa tras el negocio caído Borja y River

En medio de la novela entre Miguel Borja y River Plate, la ministra de economía, Silvina Batakis, en el canal C5N de Argentina, se refirió al tema y al ser cuestionada, solo tuvo burlas para responder. En modo broma, comentó: "No, por supuesto que no, eso seguro que no, seguro que no (repitió, en risas). Todo para Boca".

Por ahora, Miguel Borja sigue en Colombia a la espera de alguna solución, mientras que River Plate ve alternativas para lograr este fichaje y así contar con un referente goleador colombiano tras la baja de Julián Álvarez, que va a Manchester City.