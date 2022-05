La noche del 26 de mayo de 2022 fue de terror completo para el fútbol colombiano a nivel internacional. En menos de dos horas, se materializaron las eliminaciones del Deportivo Cali y Junior de Barranquilla en los dos torneos de clubes de mayor relevancia en Sudamérica. El Azucarero se quedó sin Libertadores y el Tiburón quedó afuera de la Copa Sudamericana. La mayor pesadilla la vivió el equipo dirigido por Juan Cruz Real.

Jugando en casa y con todos los pronósticos a favor, Junior cayó goleado y humillado en el Metropolitano de Barranquilla ante Unión de Argentina. La visita se impuso por 0-4 y ese resultado bastó para que el cuadro colombiano quedara eliminado de la 'Otra mitad de la Gloria' y por fuera de torneos Conmebol para 2022.

Este golpe, por supuesto, no solo quedó en el terreno de juego. Las redes sociales explotaron y los memes no tuvieron piedad con el cuadro Rojiblanco. Y no era para menos. Junior llegó a este partido primero de su grupo y en casa únicamente necesitaba empatar para clasificar. Ocurrió todo lo contrario en una presentación para el olvido.