Hugo Rodallega no para de marcar goles en Brasil y sigue demostrando que su olfato goleador sigue vigente y que los "años" no le pasan factura. Al no concretar su regreso al fútbol colombiano, decidió continuar su carrera en Brasil con Bahía y actualmente está disputando la Copa do Nordeste, competencia en la cual ya es el máximo artillero.

En menos de un mes, 'Hugol' ya firmó seis anotaciones y es el delantero más influyente del comienzo de temporada del fútbol brasileño. La última perla que se apuntó se la anotó a Fortaleza, aunque su equipo terminó perdiendo por 3-1.

En una gran jugada colectiva, Bahía logró romper el muro defensivo de su equipo rival y Rodallega hizo parte de la elaboración de lo jugada. Luego, entró al área y él mismo se encargó de cerrar todo con un potente remate de zurda para romperle el arco a Fortaleza.

(VIDEO) Reviva la nueva anotación que se apuntó Hugo Rodallega con Bahía en la Copa do Nordeste