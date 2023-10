Podría decirse que fue una sorpresa, pero la calidad de James Rodríguez en el terreno de juego es indiscutible. Tras varios meses de arduo entrenamiento, el colombiano ha vuelto a tomar ritmo de competencia en Brasil y está mostrando nuevamente toda la magia de su juego. En el duelo que Sao Paulo le ganó a Gremio (3-0), el ’19’ se lució con un completo show de gran fútbol en el terreno de juego, puso dos asistencias y fue elegido como la gran figura de este compromiso.

Por la Fecha 28 del Brasileirao, Sao Paulo goleó a Gremio y quien se llevó gran parte del crédito por este asombroso resultado fue James Rodríguez. El colombiano firmó un brillante partido, donde dio rienda suelta a toda su jerarquía en el terreno de juego. Fue el encargado de conectar el juego de su equipo en todas las líneas y fue determinante para la consecución de los dos primeros goles del juego.

(VIDEO) Así fue el show de James Rodríguez ante Gremio en Brasil

Más allá de las dos asistencias, James Rodríguez jugó un partido magistral en el mediocampo. Indiscutiblemente, el colombiano ha levantado su nivel competitivo y ante Gremio dio un recital de cómo se manejan los hilos de un partido jugando en su posición. Al cafetero le bastaron 70 minutos de partido para demostrar lo que todos sintieron al llegar a Sao Paulo. Su magia y creatividad ya empezaron a dar los mejores frutos para el elenco paulista.

Mientras estuvo en cancha, fue el eje central de todo el juego de Sao Paulo en las transiciones de defensa a ataque. Siempre estuvo al servicio de sus compañeros y estuvo completamente activo en el partido. Se ofreció siempre como la mejor alternativa de pase y no paró de crear oportunidades para vulnerar la defensa de Gremio. Tuvo tiempo hasta de lucirse con uno que otro lujo que fue ovacionado por la tribuna.

Prensa en Brasil elogia el nivel de James con Sao Paulo

Sin duda alguna, James Rodríguez se ha encargado de ir apagando las críticas con las que fue recibido en Brasil. Sus primeros juegos con Sao Paulo dejaron en evidencia la falta de ritmo que tenía el ’10’. Sin embargo, el colombiano se enfocó en mejorar su aspecto físico y con el paso de los meses fue recibiendo los minutos que necesitaba para retomar la competencia de alto rendimiento.

Para James Rodríguez no hay espacio para seguir pensando en ser suplente. Llegó a Brasil para ser indiscutible en la alineación principal de Sao Paulo y no descansará hasta lograrlo. Su calidad no está para seguir calentando un banquillo. Sabe que tiene todo para adueñarse del mediocampo paulista y la prensa le pide al DT que le abra un espacio en la titular.