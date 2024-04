No podría tener más mala suerte. Hay personas con las que uno no se entiende en la vida y así le pasó a James Rodríguez en su carrera con el entrenador Rafael Benítez. Esta polémica relación podría tener un nuevo capítulo luego de que se instalara la narrativa que Rafa es uno de los candidatos a ser el nuevo DT de Sao Paulo. ¿Problemas para el jugador colombiano? Carlos Antonio Vélez tiene la solución perfecta.

Todo empezó en 2015 cuando James jugaba en el Real Madrid. “Hubo una vez que me cambió, estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí fue como: ‘Hiciste que me silbaran’. Y ya”, le confesó Rodríguez a la Revista Semana en junio de 2023.

La historia de James Rodríguez en el Real Madrid terminó en septiembre de 2020 cuando firmó con Everton. El entrenador era Carlo Ancelotti, un viejo conocido del jugador colombiano con quien rindió muy bien en el equipo español. La era del volante en la Premier League empezó de buena manera con seis goles y cuatro asistencias, pero una vez más el nombre de Rafa Benítez se iba a cruzar en su camino.

Ancelotti dejó su cargo para volver al Real Madrid y Benítez asumió como entrenador del Everton desde junio de 2021. De entrada, el entrenador español le dejó las cosas claras a James. “Con él sí fue maluco. Desde el primer día me dijo que no iba a contar conmigo. Me dijo: ‘vete’. Pero, bueno, es mejor que la gente sea clara con uno. Está bien. No le iba a decir nada más, absolutamente nada, fui muy respetuoso con él. Le dije: ‘Bueno, no pasa nada, ojalá que te vaya bien’. Y no le fue bien”, le dijo Rodríguez a Revista Semana.

Gabriel Sá, periodista del portal partidario Arquibancada Tricolor, informó que “el nombre más fuerte entre bastidores en Sao Paulo para un nuevo entrenador es el del español Rafa Benítez. Negocios gestionados con la ayuda de Giuliano Bertolucci. Las partes confían en un resultado positivo. Las conversaciones comenzaron el domingo (14 de abril)”. Carlos Antonio Vélez le dio crédito a la credibilidad del periodista y decidió opinar sobre lo que sería una mala noticia para James Rodríguez.

Vélez le dio la solución perfecta a James si Benítez es el nuevo DT de Sao Paulo

“Mientras se llega a dar algo importante que hasta ahora no existe y por eso tuvo que quedarse, lo mejor que él puede hacer en un ataque de madures es enfrentar al tipo si llega. Decirle: ‘Mire, yo era joven. A mí me cuesta mucho correr y sé que a usted le gusta más el jugador que corre que el que juega. Pues lo voy a intentar, déjeme lo intento’. De hecho, aquí en la Selección a ratos lo intenta. Sé que le cuesta. Él está acostumbrado a otras cosas y las hace bien. Es una cuestión de conversar. Si Benítez, en el caso de llegar, se opone, él es el que va a quedar matriculado ante la opinión pública, la hinchada y ante quien sea. Pero por lo menos que aparezca la buena intención del jugador, mejor dicho… Que se quite el cartel de no correr y no trabajar. Tiene la posibilidad de hacerlo y de pronto esta es una opción para limpiar un camino”, fue la solución que le propuso Vélez a James en ‘Palabras Mayores, de Antena 2, si Rafa Benítez llega a ser el nuevo DT de Sao Paulo.

La versión que Rafa Benítez no llegaría a Sao Paulo

A pesar de la versión que hizo reaccionar a Carlos Antonio Vélez, el periodista André Plihal, de ESPN Brasil, publicó en X otra versión el supuesto interés de Sao Paulo para contratar al entrenador español: “Nunca dudaré de ninguna información de un colega profesional. Cada uno con lo suyo. Lo que averigüé sobre Rafa Benítez: no hay fundamentos. No será él”. ¡Uf! Respiro de alivio para James Rodríguez.