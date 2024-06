La Copa América 2024 cada vez toma más temperatura y no solo por la intensidad del calor que se vive por esta época en Estados Unidos. Se empiezan a definir los primeros clasificados y en vísperas al segundo partido de la Selección Colombia, Gustavo Alfaro, DT de Costa Rica, usó a Luis Díaz y a James Rodríguez para responderle a Miguel Ángel Borja por hablar de su estilo de juego.

Y luego… ¿Cuál fue la polémica? Todo empezó por el análisis que hizo Borja del empate entre Costa Rica y Brasil sin goles. Mientas que Alfaro no dudó en elogiar lo hecho por sus dirigidos con una advertencia para sus próximos rivales, Colombia y Paraguay, el delantero colombiano le pidió que sea menos defensivo y salga a atacar contra la Tricolor.

“Ojalá que salga a jugar, tiene grandes jugadores y ojalá que salga a proponer el partido. De pronto que no sea un partido parecido al de Brasil, sino que salgan a jugar un poco más. Nosotros también tenemos esa alternativa que, si de pronto no salen a jugar mano a mano, tenemos jugadores que en cualquier momento te inventan una jugada, pueden pegar de afuera y pueden armar un gol. Entonces, estamos tranquilos con respecto a eso”, dijo Miguel Ángel Borja sobre Costa Rica y la respuesta de Alfaro estaba por llegar.

En la conferencia de prensa previa al partido Colombia vs. Costa Rica, del viernes 28 de junio a las 5:00 PM, a Gustavo Alfaro le preguntaron por su opinión respecto a las declaraciones de Borja, y el DT del equipo costarricense no dudó responderle recordando que fue el entrenador de Ecuador cuando golearon a Colombia por seis goles a uno el 17 de noviembre de 2020.

Gustavo Alfaro y Miguel Ángel Borja. (Foto: Imago y X / @FCFSeleccionCol)

“Ya a esta altura de mi vida hay batallas que no doy, si soy ofensivo o defensivo. En Ecuador me decían defensivo y habíamos ganado a varias selecciones. Estuvimos 7- 8 partidos que era la delantera más goleadora, la de Ecuador, pero no podíamos aguantar el cero en nuestro arco”, empezó diciendo el entrenador de Costa Rica para responderle a Miguel Ángel Borja y lo más picante estaba por llegar.

El DT de Costa Rica usa a Díaz y a James para responderle a Borja

Ante el pedido de Borja para que Costa Rica salga a atacar, Gustavo Alfaro terminó de responderle con un firme mensaje: “La defensa es una parte y también el ataque. Si me dan a elegir quiero defender con calidad, no cantidad. El otro día, Vinicius estaba con dos en la marca. A Luis Díaz, a James Rodríguez, hay que marcarlos diferente. Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar. Se dice que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, yo tengo 61 años, ya aprendí a callar. Es muy fácil tirar tiros, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quinto campeón del mundo con ocho Sub-23 (…) Nos gustaría ser Brasil, Argentina, pero somos Costa Rica, humildemente. Les aseguro que, con lo puesto, yo me siento muy orgulloso”.