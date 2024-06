El talento del ’10’ colombiano trasciende fronteras. James Rodríguez fue la gran figura de la primera semana de la Copa América 2024, así lo escogió la Conmebol, y en medio de la incertidumbre por saber cuál será su futuro, un campeón con Brasil le hizo un firme pedido a Sao Paulo.

Son palabras mayores. El último partido en el que James vio acción con Sao Paulo fue el 29 de mayo durante el empate con Palmeiras. Solo jugó cinco minutos y las preferencias del entrenador Luis Zubeldía quedaron muy claras. La posible salida del volante colombiano empezó a ser noticia en Brasil.

Al ver que James Rodríguez no volvió a estar en las convocatorias de Sao Paulo, a Zubeldía le preguntaron por el motivo y la respuesta fue contundente: “Es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí“. El presidente del club brasilero también habló del tema y tocó la posibilidad de que el volante colombiano salga del equipo.

“No juega, pero su llegada ya ayudó. Nos convirtió en protagonistas de importantes fichajes. El jugador a veces no encaja por motivos físicos o decisiones técnicas. Si se va que sea tan natural como su llegada“, afirmó Julio Casares, presidente de Sao Paulo, sobre James antes de que un campeón de Copa América con Brasil saliera a defenderlo.

James ha anotado dos goles con Sao Paulo. (Foto: Getty Images)

Vanderlei Luxemburgo, entrenador que supo ganar con Brasil la Copa América de 1999, habló de James Rodríguez en el portal ‘Itatiaia Esporte’ y sostuvo que “es un crac. Me recuerda mucho a Alex (exjugador brasilero). Quieren que haga lo que no puede que es marcar, que es la ocupación de espacios. Él es talentoso, él es para jugar detrás del atacante, como si fuera el segundo delantero, poner a los muchachos delante de la portería y anotar. No se puede quemar un talento”. ¿Eso sería todo? ¡No! El firme pedido a Sao Paulo por el ’10’ estaba por llegar.

Campeón con Brasil le hace un pedido a Sao Paulo por James

“Es muy difícil encontrar un jugador talentoso como él en el fútbol mundial. Tienes un jugador talentoso, y luego todo se viene abajo, porque no corre, porque no marca, porque no tiene dinámica. James es un crac, entonces es una pena que aún no se haya establecido en Sao Paulo y no haya demostrado el talento que demuestra en la Selección Colombia. Traten a un crac como un crac”, concluyó Luxemburgo sobre James Rodríguez.

¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez con Sao Paulo?

Julio Casares, presidente de Sao Paulo, le dijo el 10 de junio al canal TNT Sports (Deportes), de Brasil, que “no tenemos ninguna propuesta por James, esperaremos al final de la Copa América“. Entonces, surge una pregunta: ¿Hasta cuándo tiene contrato con el equipo brasilero? El capitán de la Selección Colombia firmó un vínculo hasta el 30 de junio de 2025.