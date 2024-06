De momento se espera una respuesta formal de las autoridades, pero los tiempos que suelen tardar este tipo de casos indican que no habría resolución hasta dentro de unos cuantos meses. A raíz de ello, no tuvo problemas para jugar la Copa América y Brasil lo mantiene en la titular.

Según el medio británico The Sun, la FA recomendó su suspensión de por vida del fútbol profesional en caso de ser encontrado culpable. Vale resaltar que la Federación Inglesa se toma muy en serio estas situaciones. Basta con ver cómo jugadores de la talla de Ivan Toney o Sandro Tonali han sido sancionados por las mismas razones. El delantero cumplió ocho meses sin fútbol, mientras que el italiano sigue alejado de las canchas, mientras cumple su castigo.

Paquetá insiste que es inocente: “Por nueve meses, he cooperado con cada paso de la investigación y provisto toda la información que he podido. Niego todos los cargos en su totalidad y lucharé con cada aliento para limpiar mi nombre”, afirmó el jugador.

La Football Association (FA), máximo organismo del fútbol en Inglaterra, abrió una investigación contra Lucas Paquetá , jugador que también milita en el West Ham United de la Premier League . Al volante central de 26 años se le acusa de tener comportamiento irregular en cuatro partidos oficiales, con so spechas de que su accionar fue incentivado por apuestas deportivas.

