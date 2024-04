Sus estadísticas no venían bien. En el debut en el Brasileirao estuvo calificado por debajo de los 7.0 puntos, con estadísticas inferiores a sus habituales números y generación de juego. Fue hasta horas previas al clásico contra Flamengo que el colombiano no pudo más y ya fue definitivo el examen médico que determinó la baja. Sin Selección Colombia en este mes de abril, tendrá el tiempo suficiente para volver al 100 por ciento.

De esta manera, James Rodríguez se perdería cinco partidos del Brasileirao y uno de Copa Libertadores, aproximadamente. Será baja en el clásico contra Flamengo, Atlético Goianiense y Palmeiras, y no podrá hacer parte de la visita del ‘Tricolor’ al Monumental Banco Pichincha para enfrentar al Barcelona SC en Guayaquil.

Vale resaltar que durante el último entrenamiento de Sao Paulo, James Rodríguez sintió molestias físicas que preocuparon al departamento médico del equipo. Ante la posibilidad de una lesión más grave, el club paulista decidió someter al jugador colombiano a pruebas médicas para determinar la gravedad. Los resultados parece que no son los mejores.

Mal momento para James Rodríguez en Brasil. En pleno comienzo del Brasileirao 2024 y con actividades de Copa Libertadores de por medio, el volante colombiano recibió un inesperado parte médico que lo alejará de las canchas por varias semanas. Reporta Globo Esporte que los exámenes no salieron bien y hay angustia en el Sao Paulo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.