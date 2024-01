La situación de David Ospina se torna cada vez más complicada. El jugador busca su salida de Al Nassr tras una mala experiencia en Arabia Saudita y cada vez le quedan menos opciones. Ahora se ha dado a conocer que un club brasileño ha cerrado las puertas al guardameta colombiano luego de tantear con su fichaje.

El ciclo de David Ospina en Al Nassr parece ya acabado. El jugador de 35 años ha tenido un año para el olvido luego de su grave lesión de codo, lo que le ha costado el puesto en el equipo saudí. Ahora se ha dado a conocer que un equipo brasileño, que sonaba como posible destino para el portero, ha renunciado a su interés en hacerse con su ficha.

Entre los clubes que sonaron en los últimos días como posibles destinos para el guardameta de la Selección Colombia está Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, luego de evaluar la posibilidad de fichar al guardameta, el club brasileño habría tomado la decisión de no entrar en negociaciones.

Tiempos difíciles para David Ospina

David Ospina tuvo unos buenos primeros meses en el plantel de Al Nassr. No obstante, su lesión en el codo lo acabó marginando de gran parte de la temporada pasada. Ya para el inicio de esta campaña, el guardameta no fue inscrito en las competencias del equipo saudí, por lo que no cuenta con la autorización para jugar.

Ahora, a seis meses de la finalización de su contrato con el equipo de Medio Oriente, el portero intenta salir de forma anticipada del club. Mucho se ha hablado sobre los posibles destinos del portero, pero hasta ahora todas las opciones se han venido cayendo de a poco, complicando drásticamente su situación.

El club que más sonó para llevarse a David Ospina en este mercado de pases fue Atlético Nacional. El Verdolaga quedó con un gran vacío en el arco tras la salida de Kevin Mier rumbo a Cruz Azul de México y la primera opción para tomar su lugar era justamente el portero de Al Nassr. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo y el club se inclinó por el venezolano, Wuilker Faríñez.

Descartado por Gremio

Según informa el periodista Kaliel Dorneles, David Ospina fue ofrecido a Gremio de Porto Alegre en este mercado de pases. Para desgracia del guardameta colombiano, el club ya está en negociaciones por otro jugador, por lo que descartaron la posibilidad de abrir negociaciones con Al Nassr.

“El colombiano se sometió a un análisis interno, pero la dirección prefirió no abrir negociaciones con el club saudí. A través de la oferta, Tricolor Gaúcho señaló que ya tiene negociaciones cercanas a concretarse por otro portero” aseguró el periodista por medio de su cuenta oficial en X.

Ahora, habrá que esperar para saber si habrá alguna oferta por parte de otro club para que Ospina logre salir de Arabia Saudita. De no lograrlo, tendrá que esperar hasta el 30 de junio de este año para poder salir del club en libertad de acción. Esto lo relegaría al banquillo de suplentes por media temporada más.

