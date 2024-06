Para los románticos, una poesía de gol. Esta anotación debe entrar en la pelea por el Premio Puskás, sin duda alguna. Es una obra maestra lo que hizo el delantero Cristian Arango en la MLS de Estados Unidos. Nuevamente como titular con el Real Salt Lake, ajustó su mira, perfiló la pelota, midió absolutamente todo y mandó el hermoso remate que bajó perfectamente al arco rival.

Al minuto 15, Real Salt Lake se fue adelante en el marcador con esta ‘pintura’. Cristian Arango tomó por sorpresa al Austin FC en plena salida desde su propia área con balón dominado. Siempre con la mirada hacia adelante, ninguno de sus rivales se imaginó que iba a salir con esas, hasta que vio al arquero salido del arco y sorprendió con su precisión.

Los comentaristas oficiales totalmente impresionados con lo que sucedió y sus compañeros lo fueron a buscar y a celebrar. De esos golazos que poco se ven. Cristian Arango sigue aumentando su historia en la MLS y es que no solo fue este gol, sino que siguió por delante y anotó triplete en apenas la primera parte, para dejar 4-0 en el parcial.

Una noche mágica para ‘Chicho’ Arango, quien sigue en la pelea por el ‘Botín de Oro’ con Lionel Messi y aumenta la diferencia, pues acumula 16 tantos, dejando al astro argentino con 12. Cristian va por todo, no cree en nadie y no se queda pensando en la convocatoria a la Selección Colombia que no fue. No sería extraño ver este golazo peleando por el Premio Puskás.

Tabla de goleadores de la MLS 2024