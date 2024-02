Parece que es un amor mutuo y que tarde o temprano se dará… Atlético Nacional se ilusiona con Cristian Arango y viceversa. El atacante paisa, canterano de Envigado, ha confesado más de una vez ante los medios su pasión por el club verdolaga. Y ahora, más que nunca sueña con ese momento y a mediano o largo plazo se podría estar rompiendo el mercado de pases en el fútbol colombiano.

En las últimas horas, en diálogo con AS Colombia, Cristian Arango ratificó su amor por Atlético Nacional y eso no fue todo, comentó que sueña con algún día vestir la camiseta del equipo verde. Actualmente, ‘Chicho’ pertenece al Real Salt Lake de la MLS y anhela volver al FPC por la puerta grande.

“Jugar en Atlético Nacional es uno de mis sueños, desde niño he soñado con vestir la camiseta de Nacional cuando mi padre me llevaba a los partidos, entonces siempre está esa esencia que me inculcaron de niño, y esa pasión por Atlético Nacional. Sé que es un momento difícil para poder ir, pero el sueño siempre está, siempre que esté activo en mi carrera, fuera de lesiones, quisiera estar”, afirmó Cristian Arango en charla con Steven Arce.