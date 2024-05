Otro equipo que sacó la cara por Colombia en torneos Conmebol fue Independiente Medellín. En su grupo de la Copa Sudamericana 2024, el equipo Poderoso cerró la zona siendo líder absoluto. Cerraron la fase de grupos con victoria por 4-0 ante Always Ready y cobraron revancha por la caída que tuvieron ante ese equipo, pero en Bolivia. Aunque el equipo antioqueño ganó, goleó y gustó, su DT no salió conforme con el ambiente en el estadio.

Independiente Medellín tenía sus cuentas guardadas con Always Ready. En el primer juego del grupo, se enfrentaron y los bolivianos ganaron en su casa por 2-0. Ahora se enfrentaron en el Atanasio Girardot y el DIM devolvió el golpe con más fuerza. Vapulearon a su rival con cuatro goles en una noche donde el Rojo paisa lució con su fútbol. Eso desató la ovación de la hinchada, que disfrutó con el baile de su equipo a nivel internacional. A pesar de la gran actuación, Alfredo Arias dejó sus reproches a la fanaticada que asistió al estadio.

La queja de Alfredo Arias con la hinchada del Medellín

Si bien fue una noche de ensueño y maravillosa para el DIM en la Copa Sudamericana, su DT no salió del todo satisfecho. Tras el juego, atendió la entrevista para DSports y le reclamó a la fanaticada de su equipo estar cantando el popular ‘Ole’ en las tribunas. Aseguró que es una falta de respeto contra el rival, expone a sus jugadores y es algo que “no sirve para nada”.

“He pedido a la gente que no lo haga… El equipo al que estábamos goleando se siente más dolido. Nunca podemos olvidar que podemos estar en ese lugar. Expones a tus jugadores que les peguen una patada y los lesionen. Te expones a que el otro equipo reaccione y saque fuerza. No sirve de nada el ‘Ole’. No sé quién inventó el ‘Ole’, pero no sirve para nada”

(VIDEO) Alfredo Arias, molesto por el ‘Ole’ de sus hinchas a Always Ready