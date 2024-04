De esta manera, Jhohan Romaña marca su primer gol con la camiseta de San Lorenzo, y no pudo ser en un mejor escenario que la Copa Libertadores. Es su segundo grito en el certamen continental, pues ya le había marcado a Tigre cuando vistió los colores de Guaraní de Paraguay en 2020.

El partido entre Palmeiras y San Lorenzo finalizó 1-1, redondeando, hasta el momento, el mal debut de los clubes brasileños en Copa Libertadores, comenzando por Flamengo y el empate en Bogotá ante Millonarios y la penosa derrota de Botagofo en Río de Janeiro a manos de Junior de Barranquilla. Gremio de Porto Alegre perdió en La Paz ante The Strongest y Fluminense igualó 1-1 en Matute ante Alianza Lima. Solo quedan por debutar Atlético Mineiro contra Caracas en Venezuela y Sao Paulo de James Rodríguez vs. Talleres de Juan Portilla.

