El feo gesto de Miguel Borja con el arquero de Atlético Mineiro en el Monumental

Borja intentó molestar a Everson y al arquero no le gustó nada... 📺 Mirá las SEMIS de la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium

Por su parte, River Plate intentó hacer daño, pero sin ideas en el ataque y menos definición. El apoyo de su gente y la presión en las gradas, no fue suficiente. Es por eso que los reflectores se colocan en Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano que no pudo rendir y la falta de goles le pasa ‘cuenta de cobro’ en la hinchada y medios partidarios. Se cree que ‘El Colibrí’ puede estar en sus últimos partidos con el club ‘Millonario’.

Las cosas no salieron bien en River Plate. Los brasileños dieron una muestra de querer el título de Copa Libertadores. En el Monumental, en el partido de vuelta, Atlético Mineiro demostró una jerarquía sin igual, pudo soportar la presión, la marea roja en la caldera de Buenos Aires y sacó adelante un 0-0 que le es suficiente para clasificar.

River Plate no pudo ante la maquinaria brasileña y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024. La goleada en el partido de ida en Minas Gerais, en la serie de semifinales contra Atlético Mineiro , fue suficiente para que el club del técnico Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Borja quedara sin posibilidades en el torneo continental, donde siempre es favorito.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.