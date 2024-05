El mundo del fútbol se despide de uno de sus grandes maestros, César Luis Menotti, quien falleció el pasado 5 de mayo de 2024 a la edad de 85 años. Para la gran mayoría de los amantes de este deporte, Menotti no necesita presentación. “El Flaco”, como era conocido cariñosamente, fue el artífice de la primera Copa del Mundo que levantó Argentina en 1978.

Faryd Mondragón, histórico portero de la Selección Colombia, tuvo la fortuna de ser dirigido por Menotti en Independiente de Avellaneda. Bajo su tutela, Mondragón se ganó la confianza del entrenador.

Su legado va más allá de ese título mundial. Menotti también conquistó el Campeonato Mundial Sub-20 con Argentina en 1979, demostrando su capacidad para desarrollar talento y formar equipos ganadores. Pero su carrera no se limitó a la selección nacional. Menotti dirigió a varios clubes importantes en Argentina, como Independiente, Boca Juniors, River Plate, Rosario Central y Newells.

Faryd con Menotti en Argentina

El portero colombiano estuvo a las órdenes de Menotti durante las temporadas 1998 y 1999. Fue uno de los colombianos que estuvo bajo el mando de Menotti, otros fueron Jairo ‘El Tigre’ Castillo y Carlos Fernando Navarro Montoya, pero quien se ganó la confianza fue Mondragón.

César Luis Menotti, extécnico Argentino.

Faryd en Abril del 2024 para Win Sports: “Yo estoy muy agradecido con el ‘Flaco’ Menotti porque no solo 1996 fue mi mejor año en Independiente, sino que en 1997, en una etapa muy dura, él me aguantó, me soportó y yo era su arquero titular y gracias a él pude llegar al Mundial de Francia 98 por que 3 meses antes yo estaba por fuera.”

Los títulos con Independiente

Faryd ganó dos títulos con Independiente de Avellaneda, pero César Luis Menotti aún no era entrenador del equipo. Esos títulos fueron obtenidos en 1995 (Supercopa y Recopa Sudamericana), Menotti llegaría en el 96.

Durante la época de Menotti, Faryd estuvo presente en un número importante de partidos. Con el entrenador argentino, Independiente tuvo un rendimiento del 45,61% durante 1998 y en sus últimos partidos de 1999 fue de solo 27,78%.