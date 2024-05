Como técnico, Menotti no solamente ganó el título en el Mundial de 1978 con Argentina, también obtuvo el trofeo en la Copa Mundo Sub-20 de 1979, con la ‘Albiceleste’. A su vez, había conquistado el Metropolitano de 1973 con Huracán y la Copa de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con FC Barcelona.

A su vez, el rosarino se había desempeñado como futbolista defendiendo los colores de Rosario Central (del cual era hincha), Racing Club, Boca Juniors, New York Generals, Santos y Juventus. Sencillamente, es un ícono para Argentina y un gran promotor del fútbol en el mundo, que nunca se olvidará.

Vale resaltar que César Luis Menotti, recientemente, fue Director de Selecciones Nacionales en Argentina. También había comandado tácticamente a Newell’s Old Boys de Rosario, Huracán, Barcelona, Boca Juniors, Atlético de Madrid (España), River Plate, Peñarol (Uruguay), Independiente, Sampdoria (Italia), Rosario Central, Puebla y Tecos (México).

Menotti fue un gran artífice de la grandeza de Argentina en el fútbol. Llevó a la Selección nacional hacia su primer título en la Copa del Mundo, en 1978, y jugando en casa, siendo uno de los momentos más importantes de la historia. Además, encabezó una verdadera revolución futbolística no solo en su país, sino en Sudamérica. Fue de tal magnitud su propuesta que impuso una ideología de juego, hasta dividir lo más profundo e imponer una corriente con muchos seguidores a nivel mundial.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.