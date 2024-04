De esta manera, Richard Ríos suma cuatro goles con la camiseta del Palmeiras, el primero de este año 2024. En pleno debut del Brasileirao, el volante colombiano se va consolidando no solo como un volante ‘corrector’ o ‘5’, sino también como un ‘box to box’, condiciones que le permiten tocar más el área rival y estar más cerca al gol, lo que lo convierte en un jugador moderno que puede afinar muy bien con la exigente disciplina brasileña en la cancha.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.