Recibió un nuevo llamado y no desentonó. Sus presentaciones lograron uno de los puntajes más altos tras las victorias ante España y Rumania. Richard Ríos perfecciona el medio campo y tuvo gran capacidad de entendimiento en el tándem con Jefferson Lerma, lo que le da para ser titular indiscutido.

