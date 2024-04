Luego de la derrota vs. Talleres en Copa Libertadores, James Rodríguez hizo público el grave error del entrenador de Sao Paulo, Thiago Carpini.

Tuvieron que pasar unos 14 largos y eternos años para volver a ver a James Rodríguez en la Copa Libertadores. Claro, era porque estaba triunfando en Europa con equipos como Real Madrid y Bayern Múnich. Sin embargo, su retorno no empezó de la mejor manera en gran parte por el grave error del entrenador de Sao Paulo que hizo público el jugador colombiano tras la derrota contra Talleres de Córdoba.

La relación entre el entrenador Thiago Carpini y James no inició de la mejor manera. El DT afirmó que “empezamos a cuidarlo para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, cuando el ’10’ colombiano quería irse de Sao Paulo. Luego, Rodríguez pidió disculpas, empezó a demostrar de lo que es capaz en la cancha, pero aún así no jugaba muchos minutos.

Hasta el duelo contra Talleres por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, James Rodríguez sumaba 74 minutos en cuatro partidos. Llegó la hora de ser titular, pero iba a suceder algo casi nunca visto que puso contra las cuerdas al entrenador de Sao Paulo. Hay que reconocerlo, no era una decisión fácil de tomar.

Primero se lesionó Rafinha y tuvo que salir del partido a los 20 minutos. Primera ventana de cambios gastada en Sao Paulo. Luego, Lucas Moura también sufrió una lesión y a los 29 minutos dejó el campo de juego. Segunda ventana de cambios que utilizó el equipo brasilero y le quedaba una más para hacer sustituciones más allá de los cambios que hiciera en el entretiempo. ¿Algo más les podía pasar? Sí, otro lesionado en el primer tiempo.

Wellington Rato se lesionó al minuto 44 del primer tiempo y, según la transmisión oficial de ESPN, el entrenador Thiago Carpini le dijo a uno de sus jugadores que iba a esperar al entretiempo para no gastar la última ventana de cambios que tenía Sao Paulo. ¿La mala noticia? Adicionaron ocho minutos de adición y Talleres abrió el marcador con un gol de Ramiro Ruiz mientras el equipo brasilero jugaba con diez jugadores por decisión de su director técnico.

Luego de la derrota por un gol a dos contra Talleres, James Rodríguez habló con ESPN e hizo público el error del entrenador de Sao Paulo al tomar la decisión de quedarse por más de ocho minutos con diez jugadores. “Creo que en el primer tiempo estuvo muy parejo, al final nos quedamos con un hombre menos, no pudimos hacer el cambio y nos meten el gol ahí (…) El partido estuvo lento en el primer tiempo y al final ellos marcan el gol con un hombre menos nuestro“, declaró el jugador colombiano.

La dura crítica al entrenador de Sao Paulo por su error en Copa Libertadores

“Talleres aprovechó su momento tras una inaudita decisión del técnico de Sao Paulo de no reemplazar a un lesionado y de jugar con diez un tramo del primer tiempo. Priorizó un cambio a tener un futbolista más en la cancha y Talleres lo fue a buscar con esa ventaja de superioridad numérica, y en una jugada que parecía confusa y que se enredaba porque no la terminaban de sacar, apareció Ramiro Ruiz Rodríguez (…) En la (jugada) anterior se le fue por arriba del travesaño y en esta fue palo y adentro. Todo Talleres de Córdoba celebra“, dijo Esteban Edul en la transmisión de ESPN de la derrota de Sao Paulo.