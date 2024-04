El gran momento que vive la Selección Colombia recibió la aprobación de nada más y nada menos que la mismísima Federación Internacional de Fútbol Asociado con la publicación del último ranking FIFA. La cereza del pastel sería ganarles a las únicas selecciones campeonas del mundo que falta por vencer.

Desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador de Colombia el 14 de junio de 2022, empezó a construir una idea de juego de salir a jugarle mano a mano a las grandes selecciones del mundo con sus recaudos pertinentes. ¿Cómo le ha ido? El invicto de 18 partidos sin perder en la era del entrenador argentino habla por sí solo.

Para la fecha FIFA de marzo, la Selección Colombia jugó contra España en el que iba a ser el cuarto partido que los enfrentaba. Hasta el duelo del 22 de marzo de 2024, el historial tenía a la Tricolor con dos empates y una derrota contra los españoles. Así que nada mejor que un gran segundo tiempo para una victoria histórica.

Con una jugada que empezó mediante una salida limpia de Jhon Arias para que James Rodríguez le tirara a Luis Díaz un balón al espacio, el extremo colombiano desbordó por la banda izquierda y tiró un centro para que Daniel Muñoz anotara un golazo. Victoria uno a cero de Colombia y se quitó de la lista a una selección campeona del mundo que faltaba por ganarle.

La Selección Colombia subió dos posiciones en el último ranking FIFA y ocupa la posición doce con 1664.28 puntos. Se tiene la mejor ubicación desde octubre de 2020 por un proceso en el que se le ganó por primera vez a Alemania en el partido amistoso del 20 de junio y en el que también se venció a Brasil por primera ocasión en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las únicas selecciones campeonas del mundo que a Colombia le falta por ganarles

Con las recientes victorias contra Alemania, Brasil (ya se la había ganado, pero no por Eliminatorias) y España, la Selección Colombia también tiene en el palmarés diez triunfos contra Argentina, uno contra Francia después de que fueran campeones de la Copa del Mundo y once triunfos contra Uruguay. Entonces… ¿Cuáles selecciones campeonas del mundo faltan por ganarles? La Tricolor no le ha podido ganar a Inglaterra, ya que suman dos empates y el mismo número de derrotas; mientras que contra Italia nunca se han enfrentado.

El nuevo partido amistoso que confirmaron para la Selección Colombia

En vísperas de llegar en la mejor condición para el debut en la Copa América 2024 contra Paraguay el 24 de junio a las 5:00 P.M., la Selección Colombia jugará otro partido amistoso más después del duelo contra Estados Unidos del 8 de junio. Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, confirmó que Bolivia enfrentará a la Tricolor el 15 de junio con horario por confirmar.