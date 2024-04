Este jueves 4 de abril se jugará el partido entre Talleres de Córdoba y Sao Paulo FC por la primera jornada de la Copa Libertadores. El encuentro marcará el regreso de James Rodríguez a la competición luego de 14 años. El club brasileño le ha dado un ultimátum al jugador en la previa del partido en suelo argentino.

Esta semana inició la fase de grupos de la Copa Libertadores y una de las grandes figuras que vuelve a la competición continental es James Rodríguez. El volante, que tuvo sus primeros minutos en el torneo con la camiseta de Banfield, regresa con 32 años a la máxima competición de Sudamérica.

Sin embargo, en Sao Paulo parece haber más dudas que expectativas con respecto a la vuelta de James a la Copa Libertadores. Desde el ‘Tricolor’ le habrían hecho llegar un ultimátum al futbolista colombiano dado el descontento que hay en la directiva y el plantel por lo ocurrido en el último partido.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

James Rodríguez volvió a ser blanco de críticas en Sao Paulo por lo ocurrido en el Campeonato Paulista. El equipo fue eliminado de forma escandalosa por Novorozontino en la tanda de penales y el cucuteño se habría negado a patear en la definición desde los doce pasos.

“Tenemos un informe de lo que trabajamos durante la semana con el porcentaje de cada uno, pero el día de partidos también escuchamos el ‘feedback’ del deportista, si está seguro o no, y lo tenemos que tener en cuenta. Si el deportista se encuentra a gusto o no. James no pidió cobrar y otros jugadores se pronunciaron antes sobre querer patear, esperamos que los deportistas se pronunciaran y decidimos” dijo el entrenador, Thiago Carpini.

La exigencia de Sao Paulo

El periodista Paulo Vinícius Coelho ha asegurado que James Rodríguez ha sido presionado por el club para que dé el 100% en la Copa Libertadores. “La última conversación muy fuerte, firme y seria entre los principales líderes del equipo y James Rodríguez para tener de él un compromiso con el proyecto de la Libertadores para São Paulo. Hablaron abiertamente sobre no haber cobrado el penalti contra Novorozontino, que era responsabilidad de James“.

“Él dijo que no podía cobrar el penal porque no se sentía cómodo y el equipo fue a hablar con él sobre eso. También sobre la dedicación que ha tenido en los entrenamientos, recordando que en la suma de los juegos contra Ituano y Novorozontino, James Rodríguez jugó apenas 43 minutos y en la Selección Colombia jugó 45 contra España, jugando bien para Colombia y no para São Paulo” añadió.