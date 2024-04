Sin duda, que esta acción daba para tarjeta roja, pues Jordi Alba antes de tomar por el cuello a Medina, lo agredió en el piso y fue contra él en un balón. Estaba totalmente entregado y resignado el español, nunca pudo ver la manera de volver al partido y más adelante ya vio la expulsión. Seguramente, impotencia total al ver cómo Rayados se comportaba mejor en la cancha y sacaba el resultado que Messi y compañía no pudieron.

El partido estuvo muy picante desde la previa, Monterrey soñaba con eliminar al Inter Miami y dar un verdadero golpe en la Concacaf, MLS y fútbol mundial. Era el momento de dar el golpe en el torneo en el que el club de Lionel Messi era candidato al título, pero la jerarquía del astro argentino solamente alcanzó para avanzar hasta los cuartos de final. ‘Rayados’ no lo dudó ni un instante, provocó y colocó contra las cuerdas al club del estado de la Florida.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.