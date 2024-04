Junior de Barranquilla perdió una gran oportunidad en el Metropolitano de Barranquilla y no pudo contra Liga de Quito.

Junior de Barranquilla formó con Santiago Mele en la portería y Howell Mena y Jermein Peña como centrales. Gabriel Fuentes y Walmer Pacheco como laterales. En el tándem por el medio estuvieron Didier Moreno y Víctor Cantillo y el tridente de ataque más adelante con Déiber Caicedo, José Enamorado y Yimmi Chará. Más adelante, Carlos Bacca como nueve de área. El técnico Arturo Reyes usó la titular con algunos cambios casi cantados en la segunda parte como Cariaco González y Marco Pérez. Pese a ello, no pudo hacerle frente al equipo ecuatoriano más copero de la historia.

Junior de Barranquilla perdió una gran oportunidad en el Metropolitano de Barranquilla. Era el momento para tomar ventaja en el grupo D, pero no logró sacar adelante los tres puntos ante Liga Deportiva Universitaria de Quito y al final fue 1-1, en partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.