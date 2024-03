Jorge Luis Pinto es uno de los técnicos más importantes del Fútbol Colombiano. Ha dejado huella por varios equipos de nuestro país, pero también por fuera. Ha marcado a diferentes Selecciones de fútbol, una de ellas la de Costa Rica, con quien realizó la mejor participación en un Mundial cuando la dirigió en el 2014.

Criticado por muchos, amado por otros, Pinto siempre ha dado de qué hablar por lo hecho desde la raya, en los camerinos y fuera de ellos. En Brasil 2014 llegó a los cuartos de final pasando una fase de grupos impensada con Italia, Inglaterra y Uruguay. Además, de Grecia en los octavos de final y cerca de eliminar a Países Bajos en los cuartos de final.

La contundente revelación de Jorge Luis Pinto sobre Keylor Navas

En charla con César Augusto Londoño, el entrenador contó una curiosa anécdota con Keylor Navas. Diez años después y, por primera vez, reveló un secreto sobre el comportamiento del portero que es ídolo de este país. El colombiano tuvo que ponerle su ‘tatequieto’ por una insólita situación.

En plena competencia y en las concentraciones con los demás compañeros, Pinto tuvo un encontrón con el portero que luego vestiría la camiseta del Real Madrid. Resulta que Navas se quedaba jugando póker hasta altas horas de la madrugada, situación que no le gustaba al entrenador colombiano.

“Ese tema no sea superado, yo no tengo ningún problema con él, el único problema de Keylor Navas que no lo he dicho y que voy a decir en Costa Rica, es que él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana, yo le dije no Keylor perdóneme”, contó Pinto.

Además, añadió que todo esto terminó afectándolo: “Las concentraciones, iba a su pueblo y quería volver al otro día, que tal que yo me lleve a su pueblo a toda la Selección y la traiga acá a entrenar, usted que opina y los horarios, la forma de exigencia. El de pronto no ha sido leal, correcto, pero ese es un tema que voy a tocar en los 10 años, no tengo nada con él, pero él me ha perjudicado”.