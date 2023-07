Jorge Luis Pinto no será más técnico del Deportivo Cali

El Deportivo Cali lleva varias temporadas en las que no la pasa nada bien, el tema de la promoción, los malos resultados, las eliminaciones constantes y la desilusión de la hinchada, se convirtió en el pan de cada día. Ahora, sin haber empezado la Liga Colombiana 2023-II, ya hay malas noticias en el cuadro ‘azucarero’.

Jorge Luis Pinto, quien llegó para apagar el incendio en club, no será más técnico del equipo, pues no le gustó la llegada de un jugador del cual ya había anticipado su salida si se daba el fichaje: “si se llega el ‘Chino’, me voy yo”.

Al parecer a la directiva le importó poco y firmó al exjugador del Junior de Barranquilla, quien salió por la puerta de atrás por temas de indisciplina. Pinto no lo dudó dos veces y pasó su carta de renuncia. A falta de un pronunciamiento oficial del equipo ‘azucarero’, empiezan pretemporada sin entrenador.

El mismo técnico expresó: “la vida es de principios y valores, he entregado mi corazón y mi alma al Deportivo Cali”. Los comentarios no se hicieron esperar, pues varios aficionados están de acuerdo con la decisión que tomó el estratega.