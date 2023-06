Dimayor no perdonó a Jorge Luis Pinto y le impuso su sanción por unas declaraciones

Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores del Fútbol Colombiano que más ha dado de qué hablar durante toda su carrera. Si bien ha conseguido logros importantes a nivel de clubes y Selecciones, su carácter lo ha llevado a estar envuelto en diferentes polémicas que a veces lo dejan mal parado. La más reciente pasó por la sanción recibida por Dimayor, tras unas fuertes declaraciones en un partido de Copa.

El Comité Disciplinario de la Dimayor no perdonó su sinceridad luego del compromiso ante Jaguares en la tercera fecha de la Copa Colombia donde se refirió al horario del partido y señaló directamente al gerente deportivo Ricardo el ‘Gato’ Pérez, razón por la que se abrió una investigación en su contra.

El compromiso que fue pactado para las 3:45 p.m. no le gustó al entrenador ‘azucarero’ pues aseguró que afectaba a los dos equipos: “La Dimayor no puede hacer esto con los equipos. Los de acá estaban como momias, los nuestros también. La Dimayor no puede hacer esto, señor ‘Gato’ Pérez, está maltratando al Deportivo Cali. Se lo dijimos a usted en Cal y nos sigue irrespetando de esta manera”.

Explicó que “no puede poner a un equipo con esta temperatura de 38 grados: le mandamos la medida, la toma del termómetro, para que se diera cuenta, pero él no cree en esas cosas”. Añadió que “hay seis cambios, se paró el partido, entró la camilla y solo aumentaron dos minutos. Nos están irrespetando en este sentido. Cuando es en Cali, hacen lo que quieren, paran lo que quieren algunos árbitros”, se quejó Pinto.

Por esta razón, Pinto recibió dos semanas y tres días de sanción en las que no podrá ejercer cualquier actividad deportiva o administrativa relacionada al fútbol. También tendrá que pagar una multa de 6.380.000 pesos.

“Las declaraciones del Director Técnico del Cali comprometieron la buena imagen de al menos dos (2) sujetos pasivos protegidos especialmente por la norma disciplinaria imputada, al tratarse de declaraciones infundadas y sin elementos de prueba”, consideró el Comité.

“Es entendible que después del fervor de un encuentro deportivo algunos Presidentes, Accionistas, Directores Técnicos, Jugadores, etc., busquen justificar su actuación dentro del terreno de juego, pero ello no debe comprometer el decoro y la buena imagen de la DIMAYOR y/o sus funcionarios”, agregó la Dimayor en su resolución.