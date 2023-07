Jorge Luis Pinto salió esta semana del Deportivo Cali luego de renunciar a su cargo tras unas inconformidades presentadas previamente. El entrenador colombiano salió molesto luego de ver cómo contrataron a un jugador que él no quería y había advertido con anterioridad. Tras anunciarse al ‘Chino’ Sandoval, el estratega decidió no seguir.

En un audio publicado por ‘Zona Libre de Humo, el entrenador habría dejado fuertes declaraciones antes de su salida. Pinto acusó a los directivos del Cali como “trafugas” y”terribles”, salvo el presidente del cual afirma es una buena persona.

“La vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más qué hablar, me duele por el presidente Mena porque está en medio de una gente terrible, échenle ayuda al presidente, va a quedar muy solo, está en medio de unos trafugas, es un gran hombre, un señor, qué barbaridad esto, santísima virgen”.