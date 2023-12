Juan Fernando Quintero es uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos en Colombia. Su talento lo han llevado a brillar en diferentes clubes colombianos, de Europa y Sudamérica, además del combinado nacional. Ha dejado huella por los diferentes equipos por donde ha pasado y uno de ellos es River Plate con el que ganó varios títulos y la recordada Copa Libertadores en Madrid.

Quintero fue una de las grandes figuras, pues de sus pies nació el gol que prácticamente le dio el histórico título al conjunto ‘millonario’. Ingresó en el segundo tiempo cuando todo se alejaba, pero con su zurda puso un golazo que quedó guardado en lo más profundo del corazón de los hinchas y de quienes siguen su carrera.

La confesión de Juan Fernando Quintero sobre la Copa Libertadores

En entrevista con Juan Pablo Varsky para su programa ‘Clank’ en Youtube, Juan Fernando Quintero tocó varios temas, pero uno de los más llamativos fue cuando hizo una confesión sobre el partido del título, pues indicó que no había entrenado y no estaba estipulado que jugara.

“Llegué con un problema en el sóleo, hicimos varias cosas para llegar al partido, los tiempos dieron perfectos. Yo nunca entrené para la final en Madrid, hice trabajo diferenciado, no trabajé con el grupo, el día anterior trabajé control y pateo, así fue. La táctica me dijo que no había un jugador zurdo de Boca, por lo que me dijo que tenía que trabajar aparte”, inició contando.

“El día antes del partido entrenamos con Rodrigo Mora y Marcelo, estábamos pateando y se me metieron como dos o tres iguales al gol, con eso me fui”, señaló.

Además, agregó que: “en el entretiempo Matías me dijo que calentara, a los diez minutos me llama y entro. Es extaño no había entrenado, me dijeron ‘andá a jugar, hace jugar al equipo que esto lo empatamos y lo ganamos’, por fortuna en ese campo hermoso marcamos la diferencia”.

“En la previa al alargue me acuerdo de que les dije que jugáramos, desde ahí empezamos a tener la posesión del balón, cuando llegamos al entretiempo vimos que Boca estaban desgastados físicamente, lo sentimos y lo supimos aprovechar”, finalizó.

Presente de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero sigue dando de qué hablar en el fútbol argentino. Con Racing cada que juega es protagonista, sus goles lo han llevado a celebrar a su equipo en varias ocasiones. Viene de marcar en el empate ante Rosario Central que terminó 2-2. Apareció al minuto 90+8 desde el punto penal. Ya había marcado doblete en la goleada sobre Belgrano, marcó dos golazos que lo llenaron de confianza.