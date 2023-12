Juan Fernando Quintero es uno de los mejores jugadores que ha tenido Colombia en los últimos años. Su calidad y talento han sido las grandes características de una carrera exitosa a nivel de clubes y de Selección Colombia. La música y el fútbol son sus dos pasiones, ambas lo han acompañado a lo largo de su vida y lo han marcado de forma positiva.

Min 1:06.00 habla de Maluma

Uno de sus grandes amigos es el exitoso cantante de música urbana, Maluma, con quien se crio y hasta el día de hoy han llevado una relación de hermanos. Uno de sus mejores amigos también comparte sus mismas pasiones, los dos triunfaron en sus profesiones, aunque, según, Quintero, Maluma lo pudo haber hecho también con la pelota.

Juan Fernando Quintero sobre Maluma

En entrevista con Juan Pablo Varsky para su programa ‘Clank’ en Youtube, Juan Fernando Quintero tocó varios temas, pero uno de los más llamativos fue cuando habló de Maluma y la posibilidad de llegar al fútbol profesional.

“¿Es cierto que Maluma es un buen futbolista?”, preguntó el periodista argentino, a lo que Quintero le respondió: “yo siempre le dije que si se hubiera dedicado al fútbol hubiera llegado, es un zurdo que juega muy bien, le pega fuerte, tiene muchas cualidades, si se hubiera dedicado al fútbol, le hubiera ido bien. Nos conocemos desde pequeño, es mi hermano, cada que nos vemos hacemos un parche con amigos cercanos”.

Agregó que: “es irónico, tenemos carreras diferentes, a mí me gusta la música, somos uno, siempre hablamos de lo mismo, es una amistad muy cercana, es mi hermano, siento muchas cosas por él, me alegra todo lo que le está pasando”.

Y cerró diciendo que: “escucho mucha música, tenemos esa vena, tengo un hermano que hace música, mi madre le gusta bailar, a mis abuelos, etc. Me gusta componer, ahorita no grabo, pero siempre la música está ahí, hago música espiritual”.

Presente de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero sigue dando de qué hablar en el fútbol argentino. Con Racing cada que juega es protagonista, sus goles lo han llevado a celebrar a su equipo en varias ocasiones. Viene de marcar en el empate ante Rosario Central que terminó 2-2. Apareció al minuto 90+8 desde el punto penal. Ya había marcado doblete en la goleada sobre Belgrano, marcó dos golazos que lo llenaron de confianza.