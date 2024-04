A Sao Paulo no le sonrió la suerte en su debut de Copa Libertadores 2024. Ante Talleres de Córdoba, perdió a tres de sus figuras por lesión. Cayó derrotado por 2-1 y el contexto de juego no le ayudó a James Rodríguez para brillar en su regreso a la ‘Gloria Eterna’. Las críticas no paran de caerles en Brasil, pero una leyenda salió en defensa del colombiano y atenuó un poco la caída del ‘Tricolor Paulista’.

Se trata de Denilson, exfutbolista brasileño caterano de Sao Paulo y campeón del mundo con Brasil en 2002. Ahora es comentarista en ‘TV Globo’ y estuvo analizando la derrota en el debut de Copa Libertadores. Aseguró que todo el equipo jugó muy mal, pero lanzó la moneda en favor de James Rodríguez. Hizo una petición especial al club con el colombiano.

“James Rodríguez no hizo un partido vistoso, pero hay que dejarlo jugar y darle oportunidad. Es verdad que no fue el James que conocemos. El equipo en general no rindió, fue un desastre“.

+ Denilson pide a Sao Paulo que le den más juego a James

¿Otra oportunidad para James en la titular para el segundo juego de Libertadores?

Desde Brasil aseguran que Thiago Carpini, DT Sao Paulo, moverá las fichas de su equipo para afrontar el segundo partido de Libertadores en casa, ante Cobresal de Chile. Debido a las lesiones que se presentaron en Argentina, tendrá que hacer cambios obligados en la titular. Muy probablemente no aparecerán los nombres de Rafinha, Lucas Moura y Wellington Rato.

Sin embargo, quien sí permanecería en el equipo titular sería James Rodríguez. El colombiano repetiría en el equipo principal para la segunda salida en Copa Libertadores.

Cabe recordar que la liga brasileña en 2024 comenzará el próximo 13 de abril. Ahí comenzará a apretarse el calendario de juegos para Sao Paulo. El arranque del Brasileirao coincide con el pleno desarrollo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, donde aspiran a clasificar a los octavos de final.