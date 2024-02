Luego de semanas de incertidumbre, la salida de James Rodríguez del plantel de Sao Paulo es un hecho. El DT del Tricolor, Thiago Carpini ha confirmado que el colombiano ha acordado su salida del club de mutuo acuerdo. Ahora, desde Brasil, dan a conocer todos los motivos que llevaron al jugador a romper su relación con el club.

El ciclo de James Rodríguez en Sao Paulo ha finalizado antes de lo esperado y el futbolista se despide del fútbol brasileño saliendo por la puerta trasera. Luego de un primer semestre con bajo rendimiento y un inicio de temporada sin minutos de juego a causa de su estado físico, el colombiano ha acordado la rescisión de su contrato.

Desde hace algunos días venían creciendo fuertemente los rumores sobre la salida del volante ofensivo del equipo brasieño, siendo vinculado principalmente con Besiktas del fútbol turco. Ahora, a falta del anuncio oficial del club, el entrenador Thiago Carpini confirmó la salida del jugador.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío” fueron las palabras del DT.

Los motivos de la salida de James Rodríguez

Ahora, a falta de que se conozca el destino de James, el diario GloboEsporte ha revelado los motivos que habrían llevado al quiebre de relaciones entre el futbolista de la Selección Colombia y el club paulista. Fueron varios los episodios que habrían forzado la salida del cucuteño.

El primer descontento del jugador fue por las decisiones del antiguo entrenador, Dorival Junior. “El volante debutó ante el Flamengo, en Río, en el partido previo a la vuelta ante el Corinthians. Había expectativa de que fuera seleccionado en Morumbi. Incluso reservó asientos en un restaurante de Sao Paulo para celebrar la clasificación, que se produjo, pero sin que él pisara el césped” dice el medio.

“La relación con el comité de Dorival no fue la mejor. El volante se mostró descontento por ser sustituido en el descanso del clásico ante Palmeiras, en el Allianz Parque. En ese momento, Sao Paulo perdía 3-0, pero el partido terminaría 5-0” añadió el medio sobre la relación del futbolista con el entrenador.

Le deben dinero

Otra de las razones que mantenían las relaciones tensas sería una supuesta deuda económica de Sao Paulo. “James renuncia a lo que habría recibido hasta el final del contrato, en junio de 2025, algo cercano a R$ 16 millones, pero el futbolista exige lo que Sao Paulo le debe: calcula un valor de 2 millones de euros (alrededor de R$ 10,6 millones), algo que no está confirmado por el club”.

