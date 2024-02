La historia de James Rodríguez con Sao Paulo ha llegado a su final. Tras ausentarse de la Supercopa de Brasil y negarse a viajar a Belo Horizonte, el colombiano le pidió a la dirigencia del equipo brasileño llegar a un “acuerdo amistoso” para dar por terminado su contrato y así poder irse del club. En las próximas horas se espera que la institución confirme la desvinculación del ’10’.

Mientras se desarrollaba toda la novela de James Rodríguez, Sao Paulo no dejó a un lado su preparación en 2024 y afrontó una nueva fecha del Torneo Paulista. Derrotaron 3-0 a Agua Santa. En rueda de prensa apareció Thiago Carpini y no le hizo quite al tema obligado. Él mismo se encargó de adelantar la noticia que todos estaban esperando: James Rodríguez se va de su equipo.

Carpini confirmó que James Rodríguez se va de Sao Paulo

Para Sao Paulo ha sido una total lástima que el buen inicio de temporada en 2024 se haya reducido solo a la novela de James Rodríguez. El equipo ha conseguido varias victorias de calibre en el comienzo de la campaña, incluido el título de la Supercopa de Brasil. Sin embargo, de lo único que se habla es sobre el futuro del colombiano y la razón por la que no es tenido en cuenta por el DT.

Por esa razón, Thiago Carpini aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para zanjar el tema de James de una vez por todas. El joven DT confirmó que el jugador cafetero llegó lesionado a la pretemporada y por eso no cuenta con él. Además, ratificó que el deseo del jugador es irse y él no va a interferir en esa petición.

“Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío“.

(VIDEO) DT de Sao Paulo confirma que James Rodríguez pidió irse del club