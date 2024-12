Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, reveló la razón por la que el jugador Marino Hinestroza no siguió su carrera en el equipo rojo. En diálogo con Caracol Radio, el dirigente no le perdonó nada al extremo que actualmente brilla en el fútbol colombiano y dio más detalles de su complicada salida del club.

Cabe recordar que Marino Hinestroza brilla en el fútbol colombiano y el fichaje con Atlético Nacional le cayó de maravilla para su carrera deportiva. Actualmente, el extremo es titular en el esquema del entrenador Efraín Juárez y volverá para el partido definitivo contra Deportes Tolima.

El máximo accionista de ‘La Mechita’ no perdonó nada y expuso a Marino en el VBAR. En sus palabras, dijo que el jugador fue un desagradecido y que no sabe de lealtad y no es buena persona. Habló de cifras e incluso dio detalles de la intervención de Adrián Ramos en el pedido para que se quedara en América.

Actualmente, Marino Hinestroza está a préstamo en Atlético Nacional desde el Columbus Crew, hasta julio de 2025, con una opción de compra, que el equipo verde podría hacer factible en enero. Su pase está valorado en 2.8 millones de euros, según Transfermarkt.

Tulio Gómez destruye a Marino Hinestroza

“Fue muy desagradecido. Después el cómplice lo botó. Esa vez, Héctor Quiñones lo llevó a Nacional y también lo botó. El ‘peladito’ es un crack, pero no conoce la lealtad, no es buena persona. Le ofrecí 20 millones como salario, 300 millones para que firmara. Es testigo Adrián Ramos, la fiera Gutiérrez, Mauricio Romero, Osorio es testigo”, dijo Tulio Gómez.

“Es una lástima porque es un crack, es desagradecido el pelado. Le pusimos todo, lo tratamos como un rey, pero no conoce el agradecimiento. Hicimos todo lo posible”, agregó Tulio Gómez sobre Marino.

Mientras América de Cali expone la forma en que se fue el jugador, Marino se alista para ser titular contra Deportes Tolima, en el partido que podría consagrar a Atlético Nacional como el nuevo campeón de Colombia y con la estrella 18 en su vitrina.

Por otra parte, Tulio Gómez también dio detalles de la conversación de Juan Fernando Quintero y la forma en la que se moverá América de Cali en el mercado de pases para buscar un título en 2025.

