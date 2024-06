No deja de ser una lamentable noticia para Jhon Arias, pues Fernando Diniz es uno de sus más grandes maestros de su carrera deportiva, pues con él encontró su mejor forma en la ofensiva que lo catapultó a la Selección Colombia. Este es un jugador que tendría un buen mercado tras la Copa América 2024.

Diniz deja como legado de su recorrido no solo algunos de los títulos más importantes de la historia de nuestro club, conquistados en 2023 y 2024, sino también el legado de un trabajo muy exitoso en la primera etapa de su actual recorrido, lecciones importantes sobre su forma de entender el fútbol y una visión humanista que en conjunto aportan una enorme aportación a este deporte.

La Selección Colombia debuta en la Copa América 2024 con la chapa de favorita al título. Contra la Selección Paraguay es su primera prueba en Houston, Texas. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no pierden hace 20 partidos y esperan seguir por el camino de la victoria para cumplir el primer objetivo que es avanzar a la siguiente ronda.

