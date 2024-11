Juanfer Quintero está viviendo un gran momento en el plantel de Racing y mucho se ha hablado del deseo de River Plate en recuperar su ficha. En medio de estas especulaciones, se ha dado un llamado de Fernando Gago, nuevo entrenador de Boca Juniors .

Juanfer Quintero es el máximo responsable de la clasificación de Racing a la final de la Copa Sudamericana. El colombiano se colgó el equipo a la espalda para superar a Corinthians en la vuelta de la semifinal en Avellaneda, consagrándose como figura del equipo.

Mientras los hinchas de River miran el presente de Juanfer con nostalgia, se ha dado un llamado totalmente inesperado. Según pudo saber BOLAVIP, Fernando Gago, nuevo entrenador de Boca Juniors, se ha puesto en contacto con el volante colombiano.

Boca Juniors prepara un mercado de pases con mucho movimiento, pensando en su participación en el Mundial de Clubes y una posible clasificación a la Copa Libertadores. Fernando Gago mantiene una muy buena relación con Quintero dado su pasado como DT de la Academia.

Juanfer Quintero no irá a Boca

Gago habría aprovechado su estrecha relación con el colombiano para consultar su disponibilidad para ponerse la camiseta de Boca. Sin embargo, el jugador se negó a esta posibilidad, agradeciendo a su exentrenador por haberle transmitido su interés . Vale recordar que el volante es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de River Plate.

“Fer es una excelente persona. Lo admiro demasiado como jugador y como entrenador me marcó un poco. Vivo muy agradecido porque influyó para traerme a Racing y que no tengo dudas que en el futuro será un entrenador que logrará cosas grandes” fueron declaraciones de Quintero sobre el actual DT de Boca en diciembre 2023.

¿Vuelve a River?

Desde River Plate sueñan con un tercer ciclo de Juanfer Quintero en el plantel. La vuelta de Marcelo Gallardo le abre las puertas a varios de los viejos campeones del club, siendo el volante colombiano uno de los más aclamados por la fanaticada del ‘Millonario’.

El propio Gallardo fue cuestionado por esta posibilidad luego de la clasificación de Racing a la final de la Copa Sudamericana. “Mi relación con Juanfer es conocida porque lo ha manifestado, siempre le tuve muchísimo cariño por la relación que generamos más allá de mi exigencia para con él y que sabe que me ha tenido que soportar. Me pone contento su vigencia porque lo quiero y siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría y me despierta emoción, por más que hoy vista otra camiseta. Hoy lo considero una persona a quien quiero mucho y que es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar“.