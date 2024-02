La situación de James Rodríguez en Sao Paulo se ha vuelto sumamente tensa. El jugador ya habría convencido al club de dejarlo salir, pero presuntos desacuerdos en la parte económica de la rescisión del contrato estarían retrasando todo. En medio de la tensión, ha salido uno de los referentes del equipo a defenderlo ante la prensa.

Está claro que el ciclo de James Rodríguez en Sao Paulo no ha salido según lo esperado. Tras unos primeros meses con un rendimiento por debajo de las expectativas, el jugador presiona para salir del equipo. El colombiano estaría cerca de marcharse por la puerta trasera.

La actualidad del volante ofensivo ha detonado las críticas en su contra. Muchos fanáticos de Sao Paulo han sido sumamente críticos con el jugador, especialmente luego de que se diera a conocer que el jugador estaría pidiendo la suma de 2 millones de euros para la resolución de su vínculo.

En medio de las críticas, ha salido uno de los referentes del equipo a respaldar al colombiano. Se trata de Rafinha, jugador que pasó por los micrófonos de TNT Sports y dio testimonio del compromiso del capitán de la Selección Colombia a la hora de entrenar. Vale recordar los jugadores coincidieron en su paso por la Bundesliga.

James Rodríguez siempre fue profesional

“Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él. Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en Sao Paulo entrena y no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara” fueron las palabras del exjugador de Bayern Múnich.

El brasileño no dudó del profesionalismo de James. “Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego?“.

Supercopa de Brasil

Raphinha reveló que intentó convencer a James Rodríguez de asistir a la Supercopa de Brasil. “Le dije: ‘hombre, dale, no cuesta nada, mañana vuelves’. Pero ya lo habían discutido entre ellos mucho antes de la final (dirigencia y jugador). Hablo desde el corazón, no porque sea el capitán. Porque es bueno, es definitivo, todos quieren estar en el barco, todos quieren participar, por supuesto que es una presencia importante (James). Todos los lesionados fueron. Pero también sabrás por lo que está pasando este tipo. Yo soy de esa opinión, ojalá estuviera ahí (…) Todos tienen que estar presentes en un momento como este. Es el papel que tenemos que desempeñar. Es un momento especial“.

