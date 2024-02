Le presentaron con estadio lleno, pero tuvo la poca fortuna que no le salieron las cosas. Cuando la historia de James Rodríguez en Sao Paulo parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin, apareció una sorpresiva defensa de Carlos Antonio Vélez para responderle al exjugador Neto por llamar al futbolista colombiano “un jugador mediocre”.

¿Carlos Antonio defendiendo a James? Sí, aunque resulta muy difícil de creer. El ’10’ colombiano venía de tener una primera temporada con Sao Paulo en la que registró un gol, tres asistencias y 704 minutos en 14 partidos. Una vez más, las lesiones fueron el principal obstáculo para rendir en el que pasó a ser su sexto equipo en seis años.

Luego de que el entrenador Thiago Carpini dijera sobre James Rodríguez que “lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, el portal UOL publicó la cifra millonaria que estaría pidiendo el volante colombiano para rescindir el contrato que va hasta el 30 de junio de 2025.

Al ver lo poco que rindió James en Sao Paulo, un exjugador del equipo brasilero como lo es Neto no se aguardó nada y acabó a Rodríguez diciendo “el mayor error de la historia de Sao Paulo en materia de contratación. Es un jugador mediocre, hizo un gran Mundial y todos lo consideran un jugador estrella. No limpia mis botas (guayos), las de Djalminha, las de Alex, las de Zenon. Es una pena que haya vestido la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo“. Un defensor inesperado iba a aparecer para el ’10’ de la Selección Colombia.

En la carrera de James Rodríguez, uno de sus contradictores más populares en Colombia ha sido el periodista Carlos Antonio Vélez, pero en esta ocasión lo defendió con una respuesta tan perfecta que hasta le cantó la tabla a Neto y lo puso por debajo del mediocampista colombiano a la hora de hablar de talento y habilidad.

Carlos Antonio y la respuesta perfecta a Neto por llamar a James jugador mediocre

“He leído con atención las declaraciones de Neto con relación a James Rodríguez. Me parece que ha sido demasiado cruel y demasiado injusto. Que James no marque, que no sea un futbolista total, que muchas veces no responda con profesionalismo, que no respete contratos, que se pelee con los técnicos, que sea inmaduro… Correcto, pero de ahí a que sea un jugadorcito mediocre. ¡No! Tampoco. James es un muy jugador de fútbol con la pelota, con el balón técnicamente hablando (…) De ahí a calificar su contratación como la peor equivocación en la historia de Sao Paulo también creo que es una desubicación y exageración“, fue la primera parte de la respuesta de Carlos Antonio Vélez a Neto y lo mejor estaba por venir.

Desde Colombia le enviaron un mensaje a Neto por hablar mal de James Rodríguez

En un video publicado por la cuenta de Instagram ‘El Futbolero’, Carlos Antonio Vélez agregó sobre la situación de James Rodríguez en Sao Paulo que “les falló, al final en momentos decisivos no apareció y nunca estuvo en forma física”. Luego, el reconocido periodista de RCN volvió a señalar de cruel y fuerte los señalamientos de Neto al jugador colombiano y terminó con un contundente mensaje para el exjugador brasilero: “Neto exageró y estoy seguro de que Neto no es más que James. Podría ser más profesional, pero no es técnicamente mejor que él”.