Boca Juniors ha caído en una nueva final de la Copa Libertadores. Fluminense consiguió su primer título continental con su triunfo 1-2 en el Estadio Maracaná y uno de los principales señalados de la caída del Xeneize es Frank Fabra. El defensor colombiano se hizo expulsar con una agresión y han sido muchas las críticas contra él. Uno de los que habló de lo sucedido fue Sergio Romero, uno de los héroes del equipo argentino en esta competición.

Este sábado 4 de noviembre se jugó en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro la final de la Copa Libertadores. Fluminense logró consagrarse campeón continental por primera vez en su historia, imponiéndose 1-2 ante Boca Juniors, evitando los penales con un gol en tiempo extra.

Uno de los grandes antagonistas de la caída de Boca fue el colombiano, Frank Fabra. El Xeneize tenía la chance de buscar el empate en superioridad numérica tras la expusión de John Kennedy, pero el defensor se hizo echar solo minutos más tarde con una agresión. El arquero del plantel azul y oro, Sergio Romero reaccionó a la expulsión de su compañero.

La tarjeta roja de Frank Fabra

John Kennedy marcó el gol que ponía arriba a Fluminense al minuto 99′. Sin embargo, el atacante vio la segunda tarjeta amarilla por perder tiempo al ir hasta las tribunas a celebrar con el público. Esto dejaba a Boca con un hombre más a falta del segundo tiempo suplementario, escenario ideal para buscar el empate o incluso la remontada.

Cuando parecía que la cancha se inclinaba en favor de Boca, llegó la expulsión de Frank Fabra. Sobre el final del primer tiempo extra, los jugadores del plantel argentino reclamaba el penal por una supuesta mano de Guga y una pisada de André a Ezequiel Fernández. Durante el reclamo, Nino dio un empujón a Nicolás Figal y el colombiano respondió con un manotazo al rostro del capitán de Fluminense.

Con la expulsión de Fabra, Boca perdió una oportunidad de oro para ir a buscar el empate con un hombre de más. De no haber perdido la cabeza, el destino de la final de la Copa Libertadores pudo ser completamente diferente. Eso ha detonado una oleada de críticas contra el defensor de Colombia.

Palabras de Romero

Luego del encuentro, Sergio Romero, que fue uno de los grandes responsables de llevar a Boca hasta la final de la Libertadores, se refirió a la tarjeta roja del defensor. “No pudimos aprovechar ese hombre de más. Hubiese sido distinto si jugábamos esos 15 minutos con un hombre de más. Tal vez hasta lo ganábamos antes y no llegábamos a los penales. Pero bueno, es fútbol“.

“Creo que hubiese sido otro partido, obviamente, otro segundo tiempo, pero bueno tocó que sea de esa manera. Llegamos… Por ahí obviamente ellos se cerraron muy bien atrás y se hacía muy difícil entrar” añadió el portero argentino en la zona mixta del Estadio Maracaná.

El DT de Boca Juniors, Miguel Almirón también se refirió al tema en conferencia de prensa. “Cuando quedamos con un hombre de más pensaba que lo podíamos empatar y si empatabas cambiaba el partido, pero la expulsión hace el partido parejo. Vemos que el jugador de ellos se cae y la toca con la mano. Estábamos esperando y cuando dicen que hay VAR pensé que iba a revisar esa jugada. Pero el cuarto árbitro me avisó que no que estaban revisando esa jugada y yo no entendía, de acá no se vio lo que pasó y nos sorprendió la expulsión, no te puedo decir mucho mas que eso“.

