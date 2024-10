Samuel Vargas destruyó a Gareca en DSports: "Sobrevalorado, soberbio e irrespetuoso"

La Selección Colombia enfrentará a Chile en un partido trascendental en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Por un lado, los colombianos necesitan sacudirse del mal resultado en Bolivia y sumar de a tres en Barranquilla para calmar las sorpresas en Sudamérica y dar un paso gigante hacia el Mundial 2026. Por otra parte, los chilenos están obligados a ganar para continuar con las posibilidades matemáticas de Copa Mundo.

Lo de la Selección Chile en estas Eliminatorias ha sido un fracaso. Ricardo Gareca tomó el control del equipo, se creía que habría cómo construir un proceso, pero las cosas no salen bien y las diferencias con Colombia se ven a simple vista. La ‘Tricolor’ suma 16 puntos en la tabla, mientras que ‘La Roja’ acumula 5 y está última.

Las cosas no van bien en Chile. No se ve un relevo generacional tras aquella época del bicampeonato de América. Los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar. La prensa desespera con Ricardo Gareca y del resultado en Barranquilla, seguramente, dependerá su continuidad. La Selección Colombia se presenta como gran candidata al triunfo.

Desde Colombia también se analiza a Chile y una de las críticas más fuertes contra Ricardo Gareca la expuso el periodista Samuel Vargas, en DSports. En el programa ‘Fútbol Total’, dedicó unas palabras poco agradables para el entrenador argentino.

“Chile, el martes, va a perder en Barranquilla. Dicho esto, deben despedir inmediatamente a Gareca o renunciar al cargo de seleccionador nacional de Chile”, dijo Samuel Vargas en DSports.

“Además de su soberbia e irrespeto, es un sobrevalorado director técnico y seleccionador. Mucho nombre, poco potencial y poco presente, así que Chile no tiene ningún argumento para sostener a Gareca”, agregó el periodista colombiano.

“No hay resultado, no hay funcionamiento, no hay empatía con el grupo, no hay empatía con la prensa e hinchas, no hay donde agarrarse. Fracasó en Copa América y está fracasando en Eliminatorias y si Chile quiere ir al mundial debe repescar a Jorge Sampaoli”, puntualizó Vargas.