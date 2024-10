Superestrella del fútbol inglés bromea con Mayra Ramírez y la elogia por su nivel

🇨🇴 Mayra Ramírez post match interview with Lucy Bronze translate 🎙️😍 #ARSCHE #WSL #CFCW #AWFC #BarclaysWSL

GOOOOAAALLLLLL!!!!!!!! 1-0 Mayra Ramirez with a cheeky over head kick

Mayra Ramírez fue sustituida sobre el minuto 63 por Agnes Beever-Jones. Al final, terminó con una molestia en su tobillo derecho, que al parecer no es de qué preocuparse. Además del gol, llama la atención la amena charla que tuvo con Lucy Bronze ante los medios británicos. Hubo risas, se vio el buen ambiente y elogios de la superestrella inglesa para la colombiana.

La anotación llegó sobre el minuto cuatro del partido. Mayra Ramírez recibió la pelota dentro del área tras un tiro de esquina que se cobró desde el costado derecho. La delantera estaba bien ubicada y cazó un pase de su compañera, sacó un remate englobado de espalda que sorprendió a la defensa rival y sobre todo a la arquera Daphne van Domselaar, quien no pudo hacer nada.

Mayra Ramírez se sigue consolidando en Chelsea y muestra que es una de las mejores jugadoras colombianas en Europa . No para de figurar desde su llegada al Chelsea, equipo de la Women’s Super League de Inglaterra, donde es titular indiscutida en el ataque. El equipo azul de Londres se llevó la victoria ante Arsenal en el Derby de la capital, que se jugó por la fecha 4 en el Emirates Stadium. Un gol de la futbolista de la Selección Colombia aportó en el 2-1 para el triunfo ‘Blue’.

