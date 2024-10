Arturo Vidal sentencia a Gareca y aviva la crisis de Chile antes de enfrentar a Colombia

La Selección Colombia enfrentará a Chile en un partido clave de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Se verán las caras dos equipos muy diferentes. Uno es considerado entre los mejores de Latinoamérica, el otro está por la parte baja de la tabla de posiciones y se aleja de la Copa Mundo.

Por un lado, la Selección Colombia necesita sacudirse del mal resultado en Bolivia, sumar tres puntos en Barranquilla para calmar las sorpresas en Sudamérica y dar un paso gigante hacia el Mundial 2026. Por otra parte, los chilenos están obligados a ganar de visitante para continuar con las posibilidades matemáticas de Copa Mundo.

Para Arturo Vidal, una leyenda de la Selección Chile, Ricardo Gareca tiene los días contados en ‘La Roja’ y cree que será muy complicado clasificar al Mundial con ‘El Tigre’ al mando. Si pierde con Colombia, para el volante de Colo Colo es muy claro lo que debe suceder con este proyecto, que hasta ahora es fallido.

“Es difícil (clasificar), así como está la cosa, no sé. Vamos a ver que pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos Si no, los que mandan van a tener que tomar alguna decisión, porque todavía se puede hacer algo”, dijo Arturo Vidal.

¿Qué dijo Vidal de la continuidad de Gareca en la Selección Chile?

“Matemáticamente, todavía Chile no está eliminado y hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la selección y pelear mejor las Eliminatorias. Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente Pablo Milad piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, agregó Gareca.

“En este proceso no (volver a la Selección). Si hay otro proceso seguramente estaré ahí, daré todo y seguramente pelearemos para clasificar al Mundial” Arturo Vidal.

Asimismo, Arturo agregó que por ahora, mientras Gareca esté en el cargo, no va a volver a la Selección Chile, pero si hay otro proceso, seguramente se unirá, lo “dará todo” y se podría pelear para “clasificar al Mundial”

