Pasan las horas y todo parece indicar que el fichaje de James Rodríguez con Sao Paulo de Brasil es inminente. Todo parece indicar que el colombiano ya habría aceptado la oferta de este equipo y en los próximos días se espera que el futbolista arriba a territorio brasileño para firmar su contrato y se vista con la camiseta del ‘Tricolor Paulista’.

Desde Brasil aseguran que Sao Paulo está adelantando las gestiones para que James Rodríguez se monte cuanto antes en un avión que lo lleve a su nueva casa y adelante todo el protocolo obligatorio para convertirse en su nuevo jugador. La idea es adelantar en tiempo récord los exámenes médicos y la firma del contrato para ser presentado oficialmente ante la hinchada del club.

Según ha reportado Globo Esporte en Brasil, Sao Paulo ya tiene un poco más de 42 mil entradas vendidas para su próximo partido en casa ante Bahía. Ese sería el escenario ideal para que el club monte toda la presentación formal de James Rodríguez como su nuevo jugador.

Fecha tentativa para la presentación de James Rodríguez con Sao Paulo

Domingo, 30 de julio

Estadio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbí

Ciudad de Sao Paulo

Fecha 17, Brasileirao Serie A

Sao Paulo vs. Bahía

Hora: 09:00 a.m (horario colombiano) 11:00 a.m (horario Brasil)