Por otra parte, Ángel Barajas también participó de la prueba de barras paralelas, pero quedó eliminado y no obtuvo un cupo para la final. Logró un puntaje de 14.700, que le fue insuficiente y no pudo quedar entre los ocho mejores del mundo.

Vale resaltar que la clasificación de Ángel Barajas en la barra fija era el objetivo en París 2024. Es un excelente resultado para su joven y prometedora carrera. El próximo 5 de agosto estará luchando por medalla. La competencia iniciará hacia las 6:30 a.m. (hora de Colombia).

El gimnasta colombiano Ángel Barajas logró un suceso fundamental en la historia de la gimnasia colombiana. El deportista, de tan solo 17 años, logró pasar el corte tras las rotaciones y se instaló entre los mejores del mundo en el aparato de la barra fija. Se creía que no iba a alcanzar el puntaje necesario, pero antes de que salieran los turcos a la pista, el cucuteño ya tenía listo el cupo para las finales.

