“Yo, como Juan Pablo, soy orgulloso de ser colombiano, pero ningún deportista crece pensando ‘es que lo hago por mi patria’. No, lo hace por uno, sin ser grosero”, dijo Juan Pablo Montoya en diálogo con Caracol Radio.

Juan Pablo Montoya. (Photo by James Bearne/Getty Images)

En sus declaraciones, básicamente ratifica lo que siempre ha tratado de argumentar, que en las competencias oficiales y de alto rendimiento, uno (el deportista) compite por uno mismo, más allá del país que se represente. Una crítica que Juan Pablo Montoya volvió a dejar clara en diálogo con W Radio y AS Colombia.

La historia dicta que los Juegos Olímpicos se han catalogado como la cita más importante del deporte, porque además de aglomerar a los mejores deportistas del momento, muchos de ellos tienen la opción de abrir una página de oro en los libros de historia, tanto para ellos de forma particular como para el país que representan.

