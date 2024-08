“Colombia en el segundo lugar, amigos. Prometí no llorar, pero realmente la emoción de ver a este país latinoamericano en una segunda posición peleando con los mejores gimnastas del mundo, una medalla olímpica, no tiene comparación”, dijo Elsa García en Claro Sports, en medio del llanto.

