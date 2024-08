En el reporte de salud de Carlos Ramírez, el deportista confesó que tiene una mano quebrada y espera que pueda sanar pronto. Asimismo, confesó que las dos caídas lo afectaron bastante y no pudo dar lo mejor de su talento en París 2024. Mientras estaba siendo abordado en la camilla, el pedalista paisa levantó sus brazos y dio buenas señales. Un mal momento para la delegación colombiana, pues él era clave para el medallero, pero en el BMX, las caídas nunca se pueden descartar.

El antioqueño de 30 años peleó hasta el final. En sus primeras tres salidas, mostró experiencia y agresividad, quedó segundo en el primer ‘heat’ y se creía que podría mantener esos lugares para no sumar más de 12 puntos y clasificar. El doble medallista de bronce (Brasil 2016 y Tokio 2020) solamente le alcanzó para el repechaje. Por otra parte, sus pupilos, Diego Arboleda y Mateo Carmona, sí lograron pasar el corte y sigue viva la posibilidad de medalla para Colombia.

Esta segunda caída sucedió en el repechaje luego de que no alcanzara a clasificar entre los 12 primeros. Estaba intentando quedar en los puestos para clasificar, cuando chocó con el rival sudamericano y fue al piso. Los asistentes de logística y de salud tuvieron que intervenir, lo subieron a la camilla y salió en ambulancia. Antes, Carlos Ramírez ya se había caído y fue el detonante para que se alejara de la clasificación directa.

